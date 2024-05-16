Визначилися деталі контракту нового тренера Ювентуса
Ювентус запропонував контракт головному тренеру Болоньї Тіаго Мотті.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода з італійським фахівцем буде розрахована на три роки — до 2027-го.
Мотта незабаром повідомить керівництву клубу про своє рішення. Тіаго провів успішний сезон з Болоньєю і вийшов у Лігу чемпіонів уперше за 61 рік.
Раніше повідомлялося, що Ювентус може звільнити головного тренера Массіміліано Аллегрі за два тури до кінця чемпіонату Італії. Напередодні стало відомо, що тренер туринців погрожував директору італійської газети Tuttosport Гвідо Вачіаго. цей інцидент відбувся після перемоги "старої синьйори" у фіналі Кубку Італії в матчі проти Аталанти.