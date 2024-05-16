Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилися деталі контракту нового тренера Ювентуса

Станіслав Лисак — 16 травня, 17:21
Визначилися деталі контракту нового тренера Ювентуса

Ювентус запропонував контракт головному тренеру Болоньї Тіаго Мотті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також :
Мотта може очолити ПСЖ

Угода з італійським фахівцем буде розрахована на три роки — до 2027-го.

Мотта незабаром повідомить керівництву клубу про своє рішення. Тіаго провів успішний сезон з Болоньєю і вийшов у Лігу чемпіонів уперше за 61 рік.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може звільнити головного тренера Массіміліано Аллегрі за два тури до кінця чемпіонату Італії. Напередодні стало відомо, що тренер туринців погрожував директору італійської газети Tuttosport Гвідо Вачіаго. цей інцидент відбувся після перемоги "старої синьйори" у фіналі Кубку Італії в матчі проти Аталанти.

Болонья Ліга чемпіонів Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Тіаго Мотта Массіміліано Аллегрі

Тіаго Мотта

Мілан хоче перехопити Мотту в Ювентуса
Челсі Мудрика влітку може змінити тренера
Мотта стане новим тренером Ювентуса — джерело
Ювентус знайшов заміну Аллегрі
Болонья веде переговори з Моттою щодо продовження контракту

Останні новини