Ювентус може звільнити Аллегрі за два тури до кінця чемпіонату Італії
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі незабаром покине свою посаду.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Керівництво "б'янконері" прийняло рішення звільнити італійського фахівця, контракт якого завершується влітку 2025 року.
Наразі туринці розглядають негайне розірвання контракту з Аллегрі або після завершення нинішнього сезону. Останній матч Ювентуса в Серії А відбудеться 26 травня проти Монци.
Напередодні стало відомо, що Аллегрі погрожував директору італійської газети Tuttosport Гвідо Вачіаго. цей інцидент відбувся після перемоги "старої синьйори" у фіналі Кубку Італії в матчі проти Аталанти.
За кілька днів до цього в Tuttosport повідомили, що Ювентус визначився з майбутнім наставника і його звільнять після закінчення поточного сезону.