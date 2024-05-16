Ювентус може звільнити Аллегрі за два тури до кінця чемпіонату Італії

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі незабаром покине свою посаду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво "б'янконері" прийняло рішення звільнити італійського фахівця, контракт якого завершується влітку 2025 року.

Наразі туринці розглядають негайне розірвання контракту з Аллегрі або після завершення нинішнього сезону. Останній матч Ювентуса в Серії А відбудеться 26 травня проти Монци.

🚨⚪️⚫️ Juventus and Massimiliano Allegri will part ways as he won’t be the manager next season, as planned since February.



The only detail to clarify is whether Juve decide to sack Allegri now or in 10 days.



↪️ Juventus priority candidate as new head coach remains Thiago Motta. pic.twitter.com/FUSZMFQ9kQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

Напередодні стало відомо, що Аллегрі погрожував директору італійської газети Tuttosport Гвідо Вачіаго. цей інцидент відбувся після перемоги "старої синьйори" у фіналі Кубку Італії в матчі проти Аталанти.

За кілька днів до цього в Tuttosport повідомили, що Ювентус визначився з майбутнім наставника і його звільнять після закінчення поточного сезону.