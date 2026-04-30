Екстренер Ювентуса може очолити Аталанту
Тьяго Мотта
Getty Images
Колишній тренер Болоньї та Ювентуса Тіаго Мотта може очолити Аталанту.
Про це повідомляє Tuttosport.
Виліт із Кубку Італії на стадії півфіналу від Лаціо та ймовірне непотрапляння в єврокубки на наступний сезон поставило під сумніви продовження співпраці Аталанти з чинним головним тренером команди, Раффаеле Палладіно.
Керівництво Аталанти вже почало пошуки потенційних кандидатів на заміну Палладіно. На першому місці в шортлисті клубу знаходиться Тіаго Мотта. Для самого фахівця пріоритетним варіантом продовження кар'єри є АПЛ, проте він готовий розглянути пропозицію Аталанти.
У березні Мотта розглядався як кандидат на посаду головного тренера Тоттенгема ще до того, як команду очолив інший італієць, Роберто Де Дзербі.