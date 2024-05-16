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Скандал в Італії: Аллегрі погрожував директору ЗМІ

Микола Дендак — 16 травня, 14:31
Скандал в Італії: Аллегрі погрожував директору ЗМІ

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі погрожував директору італійської газети Tuttosport Гвідо Вачіаго.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Після гри Аллегрі сказав мені: ти поганий директор! Пишіть у своїй газеті правду, а не те, що вам говорять у клубі. Слухай, я знаю, куди прийти та дістати тебе. Я знаю, де тебе чекати. Я прийду і відірву вам обидва вуха. Я прийду і вдарю тебе по обличчю. Пишіть у своїй газеті правду", — передає слова Вачіаго інсайдер.

Зазначимо, що цей інцидент відбувся після перемоги "старої синьйори" у фіналі Кубку Італії в матчі проти Аталанти.

За кілька днів до цього в Tuttosport повідомили, що Ювентус визначився з майбутнім наставника і його звільнять після закінчення поточного сезону.

До кінця чемпіонату лишилося 2 тури. Наразі команда посідає 4 сходинку в турнірній таблиці та має рівну кількість балів із 3-ою Болоньєю.

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