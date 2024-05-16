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Ювентус переміг Аталанту у фіналі Кубку Італії

Владислав Уткін — 16 травня, 00:01
Ювентус переміг Аталанту у фіналі Кубку Італії

Ювентус здобув перемогу над Аталантою у фіналі Кубку Італії-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол матчу був забитий на 4 хвилині. Душан Влахович опинився віч-на-віч із голкіпером та довів епізод до логічного завершення, ефектно відправивши м'яч у сітку.

Кубок Італії-2024

Фінал, 15 травня

Аталанта — Ювентус 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 Влахович 4

Відтак Ювентус 15-й раз зумів перемогти у Кубку Італії. Туринці з великим відривом залишаються найтитулованішою командою в історії змагання (У Роми та Інтера по 9 трофеїв).

Зазначимо, що Ювентус забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів на сезон-2024/25.

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