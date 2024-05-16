Ювентус переміг Аталанту у фіналі Кубку Італії
Ювентус здобув перемогу над Аталантою у фіналі Кубку Італії-2024.
Поєдинок завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол матчу був забитий на 4 хвилині. Душан Влахович опинився віч-на-віч із голкіпером та довів епізод до логічного завершення, ефектно відправивши м'яч у сітку.
Кубок Італії-2024
Фінал, 15 травня
Аталанта — Ювентус 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 — Влахович 4
Відтак Ювентус 15-й раз зумів перемогти у Кубку Італії. Туринці з великим відривом залишаються найтитулованішою командою в історії змагання (У Роми та Інтера — по 9 трофеїв).
Зазначимо, що Ювентус забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів на сезон-2024/25.