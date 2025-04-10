Тоттенгем цікавиться екстренером Ювентуса

Тоттенгем проявляє інтерес до колишнього головного тренера Ювентуса тіаго Мотти.

Про це повідомляє Goal.com.

Наразі Тоттенгем посідає лише 14 місце в турнірній таблиці Серії А, не маючи реальних на потрапляння в єврокубки. Це змушує керівництво "Шпор" заадуматися над звільненням голоного тренера Анге Постекоглу.

Мотту наприкінці березня звільнили з Ювентуса. Проте італійський фахівець разом зі своїми асистентами до 2027 року залишається на контракті в туринському клубі. Працевлаштування Мотти в Тоттенгемі дозволить Ювентусу зекономити суттєву суму.

Тоттенгем – не єдиний варіант продовження кар’єри для Мотти. Також його кандидатуру розглядає Аталанта, яка шукає заміну Джан П’єро Гасперіні. Також бергамаски розглядають кандидатуру Мауріціо Саррі.