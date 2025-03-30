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Шокував захист і воротаря: Яремчук забив гол на 1 хвилині гри з Панатінаїкосом

Руслан Травкін — 30 березня 2025, 21:29
Шокував захист і воротаря: Яремчук забив гол на 1 хвилині гри з Панатінаїкосом
facebook.com/OlympiacosFC

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук забив гол у ворота Панатінаїкоса.

Нападник збірної України зробив це на 1 хвилині матчу.

Роман пішов у пресинг, захисник вимушений був віддати на голкіпера. Яремчук побіг тиснути і на нього. Досвідчений Бартоломей Дронговський прийняв м'яч і хотів вибити подалі, але українець зумів заблокувати удар – "круглий" від нього влетів у ворота.

Роман Яремчук. Гол у ворота Панатінаїкоса.

Зазначимо, що до паузи на матчі збірних Яремчук оформив дубль у ворота Буде-Глімт в межах 1/8 фіналу Ліги Європи, принісши команді перемогу (2:1). Втім, за підсумками двох матчів Олімпіакос у чвертьфінал не пройшов.

У поточному сезоні Роман зіграв 26 матчів за грецький клуб у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну. На його рахунку 7 голів.

Олімпіакос Панатінаїкос Роман Яремчук

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