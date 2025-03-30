Шокував захист і воротаря: Яремчук забив гол на 1 хвилині гри з Панатінаїкосом
facebook.com/OlympiacosFC
Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук забив гол у ворота Панатінаїкоса.
Нападник збірної України зробив це на 1 хвилині матчу.
Роман пішов у пресинг, захисник вимушений був віддати на голкіпера. Яремчук побіг тиснути і на нього. Досвідчений Бартоломей Дронговський прийняв м'яч і хотів вибити подалі, але українець зумів заблокувати удар – "круглий" від нього влетів у ворота.
Роман Яремчук. Гол у ворота Панатінаїкоса.
Зазначимо, що до паузи на матчі збірних Яремчук оформив дубль у ворота Буде-Глімт в межах 1/8 фіналу Ліги Європи, принісши команді перемогу (2:1). Втім, за підсумками двох матчів Олімпіакос у чвертьфінал не пройшов.
У поточному сезоні Роман зіграв 26 матчів за грецький клуб у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну. На його рахунку 7 голів.