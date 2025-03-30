Шокував захист і воротаря: Яремчук забив гол на 1 хвилині гри з Панатінаїкосом

Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук забив гол у ворота Панатінаїкоса.

Нападник збірної України зробив це на 1 хвилині матчу.

Роман пішов у пресинг, захисник вимушений був віддати на голкіпера. Яремчук побіг тиснути і на нього. Досвідчений Бартоломей Дронговський прийняв м'яч і хотів вибити подалі, але українець зумів заблокувати удар – "круглий" від нього влетів у ворота.

Роман Яремчук. Гол у ворота Панатінаїкоса.

⚽️ GOAL: Yaremchuk

🇬🇷 Olympiacos 1-0 Panathinaikospic.twitter.com/ezXaucXZ08 — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 30, 2025

Зазначимо, що до паузи на матчі збірних Яремчук оформив дубль у ворота Буде-Глімт в межах 1/8 фіналу Ліги Європи, принісши команді перемогу (2:1). Втім, за підсумками двох матчів Олімпіакос у чвертьфінал не пройшов.

У поточному сезоні Роман зіграв 26 матчів за грецький клуб у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну. На його рахунку 7 голів.