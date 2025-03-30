Не вразив, як і вся команда: Циганков дізнався оцінку за дербі проти Барселони

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков отримав посередню оцінку за зіграний матч проти Барселони в межах 29 туру іспанської Ла Ліги, в якому його команда програла 1:4.

Статистичний портал SofaScore виставив йому 6,5 бали. Віктор вийшов у старті та був замінений на 71-й хвилині. Найкращим у складі Жирони став голкіпер клубу Пауло Газзаніга, гру якого оцінили в 7,4.

Найкращим футболістом в зустрічі став вінгер Барселони Ламін Ямал (8.7).

У поточному сезоні 27-річний Циганков забив 2 м'ячі і зробив 4 гольових паси в 22 матчах.

Після цієї перемоги Барселона повернула собі лідерство у турнірній таблиці, наразі в неї 66 очок та 3 бали переваги над Реалом, який йде другим. Жирона не виграє вже 7 поєдинків поспіль у Ла Лізі та наразі знаходиться на 13 місці. Команда заробила 34 очки у 29 зустрічах.