Ліон Яремчука поступився Монако в 27 турі Ліги 1
У неділю, 22 березня, відбулись чергові матчі 27 туру французької Ліги 1.
У стартовій грі дня Ліон вдома поступився Монако. Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму, голом відзначився Павел Шульц. Моянегаски повернулись у другій половині, спочатку Акліуш відновив паритет, згодом Балогун реалізував пенальті.
Зазначимо, що український нападник Ліона Роман Яремчук не потрапив у заявку команди на гру.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
27 тур, 22 березня
Ліон – Монако 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 42 Шульц, 1:1 – 62 Акліуш, 1:2 – 72 Балогун (пен)
18:00 Марсель – Лілль
18:00 Ренн – Мец
18:00 Париж – Гавр
21:45 Нант – Страсбург
Напередодні ПСЖ із Забарним розгромив Ніццу, а Тулуза переграла Лор'ян.