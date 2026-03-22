Ліон Яремчука поступився Монако в 27 турі Ліги 1

У неділю, 22 березня, відбулись чергові матчі 27 туру французької Ліги 1.

У стартовій грі дня Ліон вдома поступився Монако. Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму, голом відзначився Павел Шульц. Моянегаски повернулись у другій половині, спочатку Акліуш відновив паритет, згодом Балогун реалізував пенальті.

Зазначимо, що український нападник Ліона Роман Яремчук не потрапив у заявку команди на гру.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

27 тур, 22 березня

Ліон – Монако 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Шульц, 1:1 – 62 Акліуш, 1:2 – 72 Балогун (пен)

18:00 Марсель – Лілль

18:00 Ренн – Мец

18:00 Париж – Гавр

21:45 Нант – Страсбург

Напередодні ПСЖ із Забарним розгромив Ніццу, а Тулуза переграла Лор'ян.