Яремчук: Раніше Фонсека вже намагався мене підписати

Український форвард Ліона Роман Яремчук розповів, чому головний тренер команди Паулу Фонсека вирішив його запросити.

"Коли я грав за інші клуби, Паулу Фонсека вже намагався мене підписати. Коли він був у Шахтарі, я грав проти нього, тож він знає мій стиль. Паулу – той тренер, якому подобається грати з таким нападником, як я. Тому він подзвонив мені, а Ліон запропонував мені перейти. Звичайно, я був відкритий для трансферу, і це сталося.

Мене не здивував інтерес із Франції. За останні сезони я грав в деяких великих клубах. Мені не пощастило з травмами та війною в Україні, що також сильно позначилося на моєму психологічному стані, особливо в Бенфіці. Та минулого сезону я провів якісний період в Олімпіакосі. Я був ключовим гравцем цієї команди, ми здобули трофей, я забив багато голів. Цілком природно, що клуби цікавляться тобою, коли ти граєш добре. Для мене Ліон – це те місце, де я можу проявити себе та показати своїй країні, що намагаюся принести їм трохи радості", – заявив українець.