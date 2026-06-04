Яремчук – про збірну України: Нікого не потрібно зараз змушувати виконувати ту роботу, яку не потрібно

Центрфорвард французького Ліона Роман Яремчук заявив, що з приходом Андреа Мальдери на посаду головного збірної України, атмосфера в збірній покращилася, й наразі не потрібно змушувати футболістів виконувати зайву роботу, оскільки кожен знає свою роль у команді.

Його слова передає ютуб-канал Трендець.

Яремчук прокоментував різницю в атмосфері у колективі, порівняно з тою, яка була після поразки від Швеції (1:3) у першому матчі плейоф кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

"Це нормально в футболі. Таке завжди відбувається, коли приходить новий тренер. Декілька місяців, неділь завжди є ця позитивна атмосфера. Але я думаю, найважливіше буде те, як ми будемо реагувати на погані матчі, на поразки, на критику. Якщо ми з цим будемо справлятись, ми будемо рости як команда".

Я думаю, що зараз в кожного є своя роль в команді, кожен відповідає за своє. Є молоді, талановиті футболісти, є лідери команди, є більш досвідчені футболісти. Тому нікого не потрібно зараз змушувати виконувати ту роботу, яку не потрібно. Кожен знає, що він має робити на футбольному полі й за полем, тому більш комфортніше".

Відзначимо, що напередодні Мальдера успішно дебютував на чолі збірної. 31 травня "синьо-жовті" переграли Польщу 2:0. Перший гол у зустрічі забив Роман Яремчук з подачі Віктора Циганкова. Вже 7 червня національна команда України проведе товариську гру проти Данії (о 19:30 за київським часом).

Раніше свої думки про італійського фахівця озвучив півзахисник національної команди України Руслан Малиновський.