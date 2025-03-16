Григорчук прокоментував перемогу ЛНЗ над Колосом

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокоментував домашню перемогу над Колосом в матчі 21 туру УПЛ.

Фахівець поділився емоціями в етері "Футбол 360".

"Сьогодні перед грою я відчував, бачив таке серйозне налаштування на гру. Концентрація, очі такі були, бажання неймовірне.



Ми зіграли добрий матч і набрали три очки – для нас це дуже важливо", – розповів Григорчук.