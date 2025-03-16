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Григорчук прокоментував перемогу ЛНЗ над Колосом

Володимир Максименко — 16 березня 2025, 18:26
Григорчук прокоментував перемогу ЛНЗ над Колосом
Роман Григорчук
ФК Карпати

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокоментував домашню перемогу над Колосом в матчі 21 туру УПЛ.

Фахівець поділився емоціями в етері "Футбол 360".

"Сьогодні перед грою я відчував, бачив таке серйозне налаштування на гру. Концентрація, очі такі були, бажання неймовірне.

Ми зіграли добрий матч і набрали три очки – для нас це дуже важливо", – розповів Григорчук.

За підсумками матчу ЛНЗ піднявся на десяте місце у турнірній таблиці УПЛ, а Колос залишився у зоні перехідних матчів – 13 позиція.

Нагадаємо, в іншому матчі ігрового дня Чорноморець мінімально поступився Інгульцю. Про цей матч дуже критично висловився наставник "моряків" Олександр Бабич.

Колос ЛНЗ Чемпіонат України, УПЛ Роман Григорчук

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