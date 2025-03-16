Григорчук прокоментував перемогу ЛНЗ над Колосом
Роман Григорчук
ФК Карпати
Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокоментував домашню перемогу над Колосом в матчі 21 туру УПЛ.
Фахівець поділився емоціями в етері "Футбол 360".
"Сьогодні перед грою я відчував, бачив таке серйозне налаштування на гру. Концентрація, очі такі були, бажання неймовірне.
Ми зіграли добрий матч і набрали три очки – для нас це дуже важливо", – розповів Григорчук.
За підсумками матчу ЛНЗ піднявся на десяте місце у турнірній таблиці УПЛ, а Колос залишився у зоні перехідних матчів – 13 позиція.
Нагадаємо, в іншому матчі ігрового дня Чорноморець мінімально поступився Інгульцю. Про цей матч дуже критично висловився наставник "моряків" Олександр Бабич.