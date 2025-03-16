Інгулець у битві аутсайдерів здолав Чорноморець

У неділю, 16 березня, відбувся матч 21 туру Української Прем'єр-ліги між Інгульцем та Чорноморцем.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою клубу з Кіровоградської області з рахунком 1:0.

Інгулець був господарем, але гра пройшла в Одесі, оскільки домашній стадіон колективу Василя Кобіна ще не готовий приймати матчі УПЛ.

Перші 15 хвилин пройшли не спішно. На 18 хвилині досвідчений захисник "моряків" Богдан Бутко виконав невдалу передачу, яку перехопив Олег Пушкарьов. Хавбек Інгульця мав час, щоб прицілитися, після чого завдав точного удару в "шістку" воріт Артура Рудька.

Через чотири хвилини Пушкарьов міг робити дубль, але цього разу воротар одеситів врятував команду. До свистка арбітра про перерву більше небезпечних епізодів не було.

Другий тайм Інгулець грав від оборони. Підопічні Олександра Бабича володіли ініціативою, але кожен небезпечний момент завершувався ударом повз ворота.

Футбол – УПЛ-2024/25

21 тур, 16 березня

Інгулець – Чорноморець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Пушкарьов (18)

Попередження: Гаджук (86) – Мустафаєв (11), Когут (72)

Інгулець: Паламарчук – Катрич, Жовтенко, Дихтярук, Бенедюк (Дубілей, 88) – Сад (Фарасєєнко, 74), Лосенко – Могильний, П’ятов (Скороход, 90+4), Пушкарьов (Гаджук, 74) – Кисленко (Попов, 88).

Чорноморець: Рудько – Раян, Арсич, Жаржу, Бутко (Безбородько, 73) – Білошевський, Лацабідзе (Шевцов, 46) – Янаков, Габелок (Когут, 46), Мустафаєв (Кисіль, 46) – Хобленко (Попов, 64).

Завдяки перемозі Інгулець наздогнав Чорноморець – обидві команди мають по 15 балів. Вони ділять 15-16 місце в турнірній таблиці.

Наразі лідером є київське Динамо – "біло-сині" набрали 51 очко за 21 матч. Олександрія за таку ж кількість поєдинків здобула 47 балів. Донецький Шахтар має 41 очко, але зіграв на 1 гру менше.