Червона картка показує, що наші гравці борються до кінця: Нестеренко – про поразку від ЛНЗ та вилучення Кастільйо

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко висловився щодо виїзної поразки своєї команди від ЛНЗ у поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

Оцінюючи гру, він вказав на невдалий перший тайм у виконанні свого колективу.

"Емоції такі, що невдалий перший тайм для нас. Другий тайм взагалі інші емоції, інша команда. Гравці намагалися переломити хід поєдинку, ми створювали моменти, але для того, щоб перемагати, потрібно забивати мʼячі. На жаль, цього не було сьогодні".

Нестеренко також додав, що отримана наприкінці гри червона картка Кастільйо є наслідком емоцій і свідчить про бажання гравців боротися до фінального свистка.

"Червона картка тільки показує, що наші гравці все ж таки борються до кінця. Вони дійсно хочуть все змінити. Це наслідок тих емоцій, що були у матчі".

Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою ЛНЗ з рахунком 2:0 завдяки реалізованому пенальті від Іллі Путрі на 35-й хвилині та голу Ернеста Ассінора перед фінальним свистком.