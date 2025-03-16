Колос поступився ЛНЗ у першому матчі Костишина після повернення

У неділю, 16 березня, відбувся завершальний матч 21 туру Української Прем'єр-ліги, в якому черкаський ЛНЗ зустрічався із ковалівським Колосом.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли ЛНЗ вибіг у контратаку. Яшарі віддав пас на Суареша, який зблизився із голкіпером і пробив точно у дальній кут вороіт.

Руслан Костишин намагався підсилити атакувальний потенціал команди, замінивши по перерві Алефіренка на Велетня, але на 67-й хвилині матчу Пасіч скористався жахливою помилкою Пахолюка та подвоїв рахунок.

Після цього гравці ЛНЗ спокійно довели поєдинок до перемоги та здобули три очки.

Зазначимо, що це був перший матч Руслана Костишина на чолі ковалівців після повернення. Раніше фахівець тренував Колос в період з 2014 по 2021 рік.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

21 тур, 16 березня

ЛНЗ – Колос 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Соареш, 37, 2:0 – Пасіч, 67

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаєв, Дайко, Муравський, Путря. Танковський (Нонікашвілі, 46), Тіль, Яшарі, Суареш (Макуана, 87), Момо (Бессала, 68), Пасіч

Колос: Пахолюк, Козік, Краснікі, Бондаренко, Цуріков, Демченко (Еліас, 73), Ррапай, Гагнідзе (Денісенко, 85), Алефіренко (Велетень, 46), Ковталюк (Сидоров, 73), Третяков

Попередження: Гагнідзе, Еліас

За підсумками матчу ЛНЗ піднявся на десяте місце у турнірній таблиці УПЛ, а Колос залишився у зоні перехідних матчів – 13 позиція.

Нагадаємо, в іншому матчі ігрового дня Чорноморець мінімально поступився Інгульцю.