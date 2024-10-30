Головний тренер Роми отримав останній шанс на реабілітацію – інсайдер

Головний тренер Роми Іван Юрич може залишитися без роботи вже після матчу 10-го туру Серії А, в якому римський клуб зіграє проти Торіно.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці в соцмережі X.

За інформацією журналіста, хорватському спеціалісту дали останній шанс реабілітуватися після розгромної поразки в 9-му від Фіорентини.

Скіра також зазначає, що Рома розглядає можливість повернення на посаду головного тренера Даніеле Де Россі, якого керівництво звільнило минулого місяця.

Інсайдер не виключає, що керівництво Роми вже домовилося з Де Россі, і гра проти Торіно буде для Юрича лише формальністю і його все одно звільнять.

Раніше повідомлялося, що попри нищівну поразку від Фіорентини, керівництво Роми вирішило поки не звільняти Юрича. Втім, у ЗМІ вже циркулюють чутки про повернення Де Россі в парі з Клаудіо Раньєрі та призначення Роберто Манчіні.