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Колишній наставник Довбика очолив Монцу

Олег Дідух — 29 червня 2026, 14:36
Колишній наставник Довбика очолив Монцу
Іван Юрич
ФК Монца

Іван Юрич призначений на посаду головного тренера Монци.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Умови та терміни дії контракту не розголошуються. Юрич приступить до виконання своїх обов'язків з 1 липня поточного року.

На посаді головного тренера Монци 50-річний хорватський фахівець замінив Паоло Б'янко, який зумів повернути клуб у Серію А за підсумками сезону-2025/26.

Попереднім місцем роботи Юрича була Аталанта, яку він очолював з червня до листопада 2025 року. Кілька днів тому сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

Раніше у своїй кар'єрі Юрич працював із італійськими Мантовою, Кротоне, Дженоа, Вероною, Торіно, Ромою та англійським Саутгемптоном. У Ромі він тренував нападника збірної України Артема Довбика.

Монца Іван Юрич

Монца

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