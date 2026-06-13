Колишній тренер Довбика може очолити клуб, який повернувся в Серію А

Колишній головний тренер Аталанти Іван Юрич може очолити Монцу, яка з сезону-2026/27 виступатиме в Серії А.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, серед претендентів на посаду наставника команди також є Альберто Джилардіно.

Юрич очолив Аталанту лише влітку поточного року, замінивши Джан П'єро Гасперіні. Під керівництвом команда провела 15 матчів у всіх турнірах, у яких здобула 4 перемоги, 8 разів зіграла внічию та зазнала 3 поразок, остання з яких – 9 листопада від Сассуоло (0:3) у 11 турі Серії А.

Що цікаво, рівно рік тому, 10 листопада 2024 року, Юрич був звільнений з посади головного тренера Роми.

Пізніше клуб призначив на посаду тренера Раффаеле Палладіно, який також у підсумку подав у відставку наприкінці сезону.