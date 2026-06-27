Аталанта розірвала контракт із тренером, який працював із Довбиком

Аталанта розірвала контракт із колишнім головним тренером команди Іваном Юричем.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Юрич очолював Аталанту з червня до листопада 2025 року. Після свого звільнення залишався на контракті в клубі з Бергамо. Тепер же сторони розірвали угоду за обопільною згодою.

Юрич пішов на такий крок, оскільки незабаром повинен очолити Монцу, яка повертається у Серію А після річної перерви. Раніше у своїй кар'єрі 50-річний хорватський фахівець працював із італійськими Мантовою, Кротоне, Дженоа, Вероною, Торіно, Ромою та англійським Саутгемптоном.

Зазначимо, що на початку червня Аталанта звільнила і наступника Юрича на посаді головного тренера команди, Раффаеле Палладіно. Його замінив Мауріціо Саррі.