Аталанта розірвала контракт із тренером, який працював із Довбиком
Іван Юрич
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Аталанта розірвала контракт із колишнім головним тренером команди Іваном Юричем.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Юрич очолював Аталанту з червня до листопада 2025 року. Після свого звільнення залишався на контракті в клубі з Бергамо. Тепер же сторони розірвали угоду за обопільною згодою.
Юрич пішов на такий крок, оскільки незабаром повинен очолити Монцу, яка повертається у Серію А після річної перерви. Раніше у своїй кар'єрі 50-річний хорватський фахівець працював із італійськими Мантовою, Кротоне, Дженоа, Вероною, Торіно, Ромою та англійським Саутгемптоном.
Зазначимо, що на початку червня Аталанта звільнила і наступника Юрича на посаді головного тренера команди, Раффаеле Палладіно. Його замінив Мауріціо Саррі.