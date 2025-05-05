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Я був розгніваний, коли він забив: наставник Фіорентини – про гол Довбика

Олексій Мурзак — 5 травня 2025, 18:20
Я був розгніваний, коли він забив: наставник Фіорентини – про гол Довбика
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер Фіорентини Раффаеле Палладіно прокоментував ситуацію із забитим голом нападника Роми Артема Довбика, який у підсумку призвів до поразки його команди в матчі 35 туру Серії А.

Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"Я був розгніваний, коли забив Довбик. Мій годинник показав на шість секунд більше – це означає, що рефері повинен був завершити перший тайм, як тільки м'яч залишив штрафний. Я думав, що він свисне в цей момент.

Немає жодних розбіжностей, ми приймаємо цей результат. Ми провели чудовий матч і я пишаюся своїми футболістами, вони віддали всі сили. У нас було багато моментів, але нам протистояв великий воротар, він був найкращим у цьому матчі. Ми не можемо зупинятися, на нас чекає важливий поєдинок у четвер. Ми віримо, що зможемо перемогти", – сказав Палладіно.

Нагадаємо, Артем Довбик отримав одну з найкращих оцінок у складі "вовків" за переможний матч проти Фіорентини в межах 35-го туру італійської Серії А. Українець відзначився переможним голом.

На його рахунку вже 12 голів у поточному сезоні Серії А. За цим показником його перевершують лише 4 футболісти.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Артем Довбик

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