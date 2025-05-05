Я був розгніваний, коли він забив: наставник Фіорентини – про гол Довбика

Головний тренер Фіорентини Раффаеле Палладіно прокоментував ситуацію із забитим голом нападника Роми Артема Довбика, який у підсумку призвів до поразки його команди в матчі 35 туру Серії А.

Його слова наводить Tuttomercatoweb.

"Я був розгніваний, коли забив Довбик. Мій годинник показав на шість секунд більше – це означає, що рефері повинен був завершити перший тайм, як тільки м'яч залишив штрафний. Я думав, що він свисне в цей момент.



Немає жодних розбіжностей, ми приймаємо цей результат. Ми провели чудовий матч і я пишаюся своїми футболістами, вони віддали всі сили. У нас було багато моментів, але нам протистояв великий воротар, він був найкращим у цьому матчі. Ми не можемо зупинятися, на нас чекає важливий поєдинок у четвер. Ми віримо, що зможемо перемогти", – сказав Палладіно.