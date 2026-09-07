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Довбик: Нарешті я повернувся до голів і до насолоди від свого футболу

Софія Кулай — 7 вересня 2026, 13:55
Довбик: Нарешті я повернувся до голів і до насолоди від свого футболу
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Болоньї Артем Довбик розповів, що отримує задоволення від повернення до футболу та поділився емоціями після дебютного голу за свою нову команду у 3-му турі Серії А-2026/27 у ворота Сассуоло.

Його цитує TUTTOmercatoWEB.

Форвард збірної України у компенсований до матчу час зрівняв цифри на табло (2:2), принісши "червоно-синім" перший бал у новому розіграші італійської першості.

"Я неймовірно щасливий забити свій перший гол тут і перший гол після важкої травми та складного сезону у Ромі. Я повернувся і зараз просто хочу отримувати задоволення від гри у футбол, бути корисним і грати у свій футбол для цієї дуже сильної команди. Ми повинні просто вірити в себе і сподіватися, що в наступному матчі проти Наполі нам пощастить трохи більше", – сказав Артем.

Поєдинок Наполі – Болонья у 4-му турі Серії А відбудеться у неділю, 13 вересня. Початок – о 19:00 (за київським часом).

Також Довбик у своєму коментарі розповів, чи може Болонья стати місцем для перезапуску його кар'єри.

"Зараз час прожити цей момент і відсвяткувати. Не люблю бути лицемірним, сьогодні (6 вересня – прим. ред.) день радості, яка в мене в серці. Це були надзвичайно важкі місяці, але нарешті я повернувся до голів і до насолоди від свого футболу", – відповів українець.

Нагадаємо, що Болонья орендувала Довбика у Роми до 30 червня 2027 року. Також в угоді включена опція повноцінного викупу нападника.

Клуб українця після 3-х турів посідає лише 15-те місце, тоді як Сассуоло вже має у своєму активі 4 очки та 10-ту позицію.

Раніше головний тренер "червоно-синіх" Доменіко Тадеско оцінив гру команди проти Сассуоло.

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