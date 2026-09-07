Довбик: Нарешті я повернувся до голів і до насолоди від свого футболу

Український нападник Болоньї Артем Довбик розповів, що отримує задоволення від повернення до футболу та поділився емоціями після дебютного голу за свою нову команду у 3-му турі Серії А-2026/27 у ворота Сассуоло.

Його цитує TUTTOmercatoWEB.

Форвард збірної України у компенсований до матчу час зрівняв цифри на табло (2:2), принісши "червоно-синім" перший бал у новому розіграші італійської першості.

"Я неймовірно щасливий забити свій перший гол тут і перший гол після важкої травми та складного сезону у Ромі. Я повернувся і зараз просто хочу отримувати задоволення від гри у футбол, бути корисним і грати у свій футбол для цієї дуже сильної команди. Ми повинні просто вірити в себе і сподіватися, що в наступному матчі проти Наполі нам пощастить трохи більше", – сказав Артем.

Поєдинок Наполі – Болонья у 4-му турі Серії А відбудеться у неділю, 13 вересня. Початок – о 19:00 (за київським часом).

Також Довбик у своєму коментарі розповів, чи може Болонья стати місцем для перезапуску його кар'єри.

"Зараз час прожити цей момент і відсвяткувати. Не люблю бути лицемірним, сьогодні (6 вересня – прим. ред.) день радості, яка в мене в серці. Це були надзвичайно важкі місяці, але нарешті я повернувся до голів і до насолоди від свого футболу", – відповів українець.

Нагадаємо, що Болонья орендувала Довбика у Роми до 30 червня 2027 року. Також в угоді включена опція повноцінного викупу нападника.

Клуб українця після 3-х турів посідає лише 15-те місце, тоді як Сассуоло вже має у своєму активі 4 очки та 10-ту позицію.

Раніше головний тренер "червоно-синіх" Доменіко Тадеско оцінив гру команди проти Сассуоло.