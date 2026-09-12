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Ексфорвард Болоньї: Справжній Довбик – той, який забив 24 голи в Ла Лізі

Олег Дідух — 12 вересня 2026, 12:25
Ексфорвард Болоньї: Справжній Довбик – той, який забив 24 голи в Ла Лізі
Артем Довбик
Getty Images

Колишній форвард Болоньї Джакомо Чіпріані оцінив процес повернення українського форварда команди Артема Довбика на свій піковий рівень.

Слова 45-річного італійця наводить il Resto del Carlino.

"Щоб знову стати тим домінуючим нападником, яким він був раніше, Довбику потрібні дві речі: фізична форма, яку він поступово відновлює, та впевненість у собі, якої він уже не відчував у Ромі. Коли ти повертаєшся після серйозної травми, знову відчути радість від гола дає неймовірний заряд.

Справжній Довбик – той, який забив 24 голи в Ла Лізі і показав себе в першому сезоні в Ромі. Немає причин сумніватися, що він може повернутися до такого рівня. Тривала відсутність через травму забирає багато сил, потрібен час", – заявив Чіпріані.

Зазначимо, що Артем у минулому турі забив свій перший гол за "червоно-синіх" у матчі проти Сассуоло. Він допоміг своїй команді врятуватись від поразки вже в компенсований час (2:2).

При цьому, на тижні Довбик отримав пошкодження та може пропустити матч проти Наполі.

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