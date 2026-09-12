Ексфорвард Болоньї: Справжній Довбик – той, який забив 24 голи в Ла Лізі

Колишній форвард Болоньї Джакомо Чіпріані оцінив процес повернення українського форварда команди Артема Довбика на свій піковий рівень.

Слова 45-річного італійця наводить il Resto del Carlino.

"Щоб знову стати тим домінуючим нападником, яким він був раніше, Довбику потрібні дві речі: фізична форма, яку він поступово відновлює, та впевненість у собі, якої він уже не відчував у Ромі. Коли ти повертаєшся після серйозної травми, знову відчути радість від гола дає неймовірний заряд.

Справжній Довбик – той, який забив 24 голи в Ла Лізі і показав себе в першому сезоні в Ромі. Немає причин сумніватися, що він може повернутися до такого рівня. Тривала відсутність через травму забирає багато сил, потрібен час", – заявив Чіпріані.