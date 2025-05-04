Довбик відкрив рахунок у матчі Роми з Фіорентиною – це перший гол українця за більш ніж місяць
Форвард Роми Артем Довбик відзначився голом у матчі 35 туру італійської Серії А.
Український футболіст вийшов у стартовому складі своєї команди на поєдинок проти Фіорентини. Перший тайм наближався до свого завершення, жодна зі сторін не могла забити.
На 45+5 хвилині Анхеліньо виконав навіс на дальню штангу, де Ельдор Шомуродов скинув м'яч на вільного Довбика. Нападник збірної України ударом головою у падінні замкнув цю передачу, чим відкрив рахунок.
Відео голу Артема Довбика
Для Артема цей гол став уже 17-м у футболці Роми в усіх турнірах поточного сезону, а також першим з 29 березня, коли від його удару постраждав Лечче (1:0). На рахунку українця також чотири результативні передачі в 43 матчах "джаллороссі".
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