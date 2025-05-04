Довбик відкрив рахунок у матчі Роми з Фіорентиною – це перший гол українця за більш ніж місяць

Форвард Роми Артем Довбик відзначився голом у матчі 35 туру італійської Серії А.

Український футболіст вийшов у стартовому складі своєї команди на поєдинок проти Фіорентини. Перший тайм наближався до свого завершення, жодна зі сторін не могла забити.

На 45+5 хвилині Анхеліньо виконав навіс на дальню штангу, де Ельдор Шомуродов скинув м'яч на вільного Довбика. Нападник збірної України ударом головою у падінні замкнув цю передачу, чим відкрив рахунок.

Відео голу Артема Довбика

Для Артема цей гол став уже 17-м у футболці Роми в усіх турнірах поточного сезону, а також першим з 29 березня, коли від його удару постраждав Лечче (1:0). На рахунку українця також чотири результативні передачі в 43 матчах "джаллороссі".

Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, відбувся центральний матч 27 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Олександрія перемогла Полісся та продовжила гонитву за Динамо.

Раніше стало відомо, що у Шахтарі спростували інформацію про перемовини з Ардою Тураном.