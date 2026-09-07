Довбик: Через вісім місяців радий знову відчувати ці емоції

Український нападник Болоньї відреагував на свій дебютний гол за Болонью у матчі 3 туру Серії А проти Сассуоло (2:2).

Про це він розповів в Інстаграм.

На 90+1-й хвилині Довбик опинився першим на добиванні у штрафній суперника та забив гол дебютний гол у складі Болоньї, зрівнявши рахунок у зустрічі – 2:2.

Востаннє українець відзначився у Серії А в січні 2026 року в матчі між Ромою та Лечче.

"Через 8 місяців я так радий знову відчувати ці емоції! Мій перший гол на стадіоні "Ренато Даль'Ара"! Дякую всім нашим уболівальникам за неймовірну підтримку. Усі разом! Forza Bologna!", – написав Довбик.

Нагадаємо, що Болонья орендувала Довбика у Роми до 30 червня 2027 року. Також в угоді включена опція повноцінного викупу нападника.

Клуб українця після 3-х турів посідає лише 15-те місце, тоді як Сассуоло вже має у своєму активі 4 очки та 10-ту позицію.

Раніше головний тренер "червоно-синіх" Доменіко Тадеско оцінив гру команди проти Сассуоло.