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Українське дербі в Серії А: Дженоа зіграє проти Роми, Аталанта прийме Фіорентину у 4 турі чемпіонату Італії

Андрій Яросименко — 15 вересня, 08:55
Українське дербі в Серії А: Дженоа зіграє проти Роми, Аталанта прийме Фіорентину у 4 турі чемпіонату Італії
Серія А

Сьогодні, 15 вересня, відбудеться 5 матчів італійської Серії А сезону-2024/25.

Зокрема, Рома, за яку грає Артем Довбик, зіграє проти Дженоа, за яку виступає Руслан Малиновський. Аталанта прийме Фіорентину, а Наполі зустрінеться з Кальярі.

Розклад матчів Серії А на 15 вересня

  • 13:30. Дженоа – Рома
  • 16:00. Аталанта – Фіорентина
  • 16:00. Торіно – Лечче
  • 19:00. Кальярі – Наполі
  • 21:45. Монца – Інтер

Зазначимо, що головною інтригою стане вихід Артема Довбика на поле. Як раніше стало відомо, він травмувався у матчі 3 туру Серії А проти Ювентуса, через що пропустив вересневі поєдинки збірної України в Лізі націй. Втім, головний тренер "вовків" Даніеле де Россі повідомив, що українець готовий зіграти проти Дженоа.

Нагадаємо, напередодні Мілан розгромив Венецію (4:0), Емполі розписав безгольову нічию з Ювентусом, а Комо та Болонья обмінялися м'ячами, але сильнішого не визначили (2:2).

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