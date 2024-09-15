Українське дербі в Серії А: Дженоа зіграє проти Роми, Аталанта прийме Фіорентину у 4 турі чемпіонату Італії

Сьогодні, 15 вересня, відбудеться 5 матчів італійської Серії А сезону-2024/25.

Зокрема, Рома, за яку грає Артем Довбик, зіграє проти Дженоа, за яку виступає Руслан Малиновський. Аталанта прийме Фіорентину, а Наполі зустрінеться з Кальярі.

Розклад матчів Серії А на 15 вересня

13:30. Дженоа – Рома

16:00. Аталанта – Фіорентина

16:00. Торіно – Лечче

19:00. Кальярі – Наполі

21:45. Монца – Інтер

Зазначимо, що головною інтригою стане вихід Артема Довбика на поле. Як раніше стало відомо, він травмувався у матчі 3 туру Серії А проти Ювентуса, через що пропустив вересневі поєдинки збірної України в Лізі націй. Втім, головний тренер "вовків" Даніеле де Россі повідомив, що українець готовий зіграти проти Дженоа.

Нагадаємо, напередодні Мілан розгромив Венецію (4:0), Емполі розписав безгольову нічию з Ювентусом, а Комо та Болонья обмінялися м'ячами, але сильнішого не визначили (2:2).