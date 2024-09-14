Довбик готовий грати: Де Россі — про матч з Дженоа Малиновського

Головний тренер Роми Даніеле де Россі повідомив, що український форвард Артем Довбик відновився від травми, яку отримав в матчі з Ювентусом, та зіграє проти Дженоа у 4 турі чемпіонату Італії.

Цитує тренера TUTTOmercatoWEB.

"Довбик готовий грати, він буде грати. Він дуже важливий гравець для нас. Він один із наших нападників, і ми приділили йому велику увагу. З Ювентусом (0:0) ми провели хороший матч, але між словами про те, що ми зіграли хороший матч, і результатом та тим, щоб бути щасливими, є різниця", — сказав Де Россі.

Поєдинок з Дженоа Руслана Малиновського відбудеться 15 вересня. Початок — о 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, Довбик перейшов із Жирони в Рому на початку серпня. У перших трьох матчах йому не вдалося відзначитися жодною результативною дією.

"Вовки" наразі посідають 16-те місце у турнірній таблиці Серії А, в активі клубу 2 очка — 1 поразка та 2 нічиї.