Майбутній тренер Реала визначився із долею Луніна

Потенційний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо визначився із майбутнім шести гравців "вершкових", зокрема Андрія Луніна.

Про це повідомляє Defensa Central.

Іспанський фахівець не розраховує на українського воротаря, Лукаса Васкеса, Ферлана Менді, Луку Модрича, Хесуса Вальєхо та Родріго Гоеса.

У поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль.

Його контракт діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Раніше президент Галатасарая підтвердив інтерес клубу до українця.