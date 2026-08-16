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Барселона та Манчестер Сіті погодили трансфер Родрі – інсайдер

Софія Кулай — 16 серпня 2026, 23:00
Барселона та Манчестер Сіті погодили трансфер Родрі – інсайдер
Родрі
Getty Images

Барселона та Манчестер Сіті домовилися про трансфер опорного півзахисника збірної Іспанії Родрі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Містяни" погодилися на останню пропозицію "блаугранас". Раніше повідомлялося, що каталонці зробили третій запит, але вже у розмірі понад 70 мільйонів євро.

Попередні два у вигляді 45-ти та 60-ти мільйонів євро англійський гранд відхилив. Сіті вимагало за одного зі своїх лідерів 75 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів.

Також була інформація, що іспанець погодив умови особистої угоди з каталонцями до 2030 року. Зарплата іспанця становитиме близько 15 мільйонів євро за сезон.

Чинний контракт Родрі з англійським клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Цікаво, що раніше він заявляв, що зацікавлений у своєму переїзді у мадридський Реал, допоки у боротьбу серйозно не втрутилася Барселона.

Додамо, що у футболці Манчестер Сіті іспанський півзахисник провів 298 матчів (із липня 2019-го), у яких відзначився 28 голами та 32 асистами. Разом із Сіті завоював 13 титулів.

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