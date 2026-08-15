ПСЖ хоче підписати ще одного іменитого гравця Барселони

Захисник Барселони та збірної Франції Жюль Кунде може продовжити кар'єру в ПСЖ.

Про це повідомляє FootMercato.

Раніше ПСЖ підписав форварда Барселони Феррана Торреса, проте на цьому чемпіони Франції не збираються зупинятися. Тепер вони хочуть підсилити захист Жюлем Кунде.

Барселона не горить бажанням продавати гравця основи, проте може змінити свою позицію, якщо сам захисник захоче покинути клуб. Кунде готовий перейти у ПСЖ лише якщо парижани гарантують йому місце в основі.

Кунде виступає за Барселону з літа 2022-го, коли перейшов із Севільї. Відтоді провів за "блаугранас" 188 ігор (10 голів і 22 асисти). Виграв із командою 7 титулів. Раніше повідомлялося про інтерес до захисника з боку лондонського Арсенала.