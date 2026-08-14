Барселона готує третю пропозицію щодо трансферу Родрі з Манчестер Сіті

Барселона працює над трансфером півзахисника Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Блаугранас" готують уже третю фінансову пропозицію.

Попередні запити іспанського клубу на суму 50 та 60 мільйонів євро англійці відхилили. Попри це, сторони залишаються на зв'язку та продовжують діалог.

"Містяни" оцінюють свого опорника щонайменше у 80 мільйонів євро. Попри це, у каталонському клубі позитивно налаштовані щодо можливого трансферу Родрі.

Чинний контракт Родрі з англійським клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Цікаво, що раніше він заявляв, що зацікавлений у своєму переїзді у мадридський Реал, допоки у боротьбу серйозно не втрутилася Барселона.

Додамо, що у футболці Манчестер Сіті іспанський півзахисник провів 298 матчів (із липня 2019-го), у яких відзначився 28 голами та 32 асистами. Разом із Сіті завоював 13 титулів.

Раніше повідомлялося, що нападник Барселони Ферран Торрес продовжить кар'єру в Парі Сен-Жермен.