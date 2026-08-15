Мене це все дратує: Де Йонг відповів на критику на його адресу та прокоментував чутки щодо конфлікту із Фліком

Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг заявив, що його дратує критика та фейки в його бік, які останнім часом ширяться у пресі, а також розповів про стосунки з головним тренером команди Гансом-Дітером Фліком.

Його слова передає Diario AS.

"Мене це все дуже дратує. Мене це дуже бісить. Мене це дуже розчаровує, бо найбільше я люблю грати у футбол, особливо за Барселону та за збірну. Тож коли я травмований, мене це дуже бісить. Але зараз публікують багато неправдивих речей, і я помічаю, що це шкодить моєму іміджу та впливає на те, як деякі люди про мене думають. Так, це впливає. Я злюся і дратуюся".

Проте, попри це, де Йонг вважає, що люди мають право на вільну думку, навіть якщо це критика на його адресу, проте він з нею не згодний.

"Люди мають право на свою думку. Якщо вони кажуть: "Френкі — поганий гравець" або "Френкі не відповідає рівню Барси, я можу з цим погодитися або ні. Я вважаю, що вони помиляються, але це вже інше питання".

Також за словами нідерландського футболіста, він має хороші стосунки з Фліком та клубом, незважаючи на повідомлення з різних ЗМІ, які вказували на протилежне.

"Це абсолютно неправда. У мене дуже хороші стосунки з тренером. Я часто з ним спілкуюся. Ви можете запитати тренера про все це. Також говорили, що мої стосунки з клубом погані, що теж не відповідає дійсності, адже я часто спілкуюся з людьми з клубу, з керівництвом та іншими. Я б сказав, що мої стосунки з клубом дуже хороші".

Нагадаємо, що Френкі зазнав важкої травми коліна, внаслідок якої вибув з футболу мінімум на 5 місяців.

У сезоні-2025/26 де Йонг провів 25 матчів на клубному рівні, у яких забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

Також поїхав разом зі збірною Нідерландів на чемпіонат світу-2026, де вилетів у 1/16 фіналу від Марокко (1:1 (пен. 2:3))