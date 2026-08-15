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Мене це все дратує: Де Йонг відповів на критику на його адресу та прокоментував чутки щодо конфлікту із Фліком

Микола Літвінов — 15 серпня 2026, 09:55
Мене це все дратує: Де Йонг відповів на критику на його адресу та прокоментував чутки щодо конфлікту із Фліком
Френкі де Йонг
FC Barcelona

Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг заявив, що його дратує критика та фейки в його бік, які останнім часом ширяться у пресі, а також розповів про стосунки з головним тренером команди Гансом-Дітером Фліком.

Його слова передає Diario AS.

"Мене це все дуже дратує. Мене це дуже бісить. Мене це дуже розчаровує, бо найбільше я люблю грати у футбол, особливо за Барселону та за збірну. Тож коли я травмований, мене це дуже бісить.

Але зараз публікують багато неправдивих речей, і я помічаю, що це шкодить моєму іміджу та впливає на те, як деякі люди про мене думають. Так, це впливає. Я злюся і дратуюся".

Проте, попри це, де Йонг вважає, що люди мають право на вільну думку, навіть якщо це критика на його адресу, проте він з нею не згодний.

"Люди мають право на свою думку. Якщо вони кажуть: "Френкі — поганий гравець" або "Френкі не відповідає рівню Барси, я можу з цим погодитися або ні. Я вважаю, що вони помиляються, але це вже інше питання".

Також за словами нідерландського футболіста, він має хороші стосунки з Фліком та клубом, незважаючи на повідомлення з різних ЗМІ, які вказували на протилежне.

"Це абсолютно неправда. У мене дуже хороші стосунки з тренером. Я часто з ним спілкуюся. Ви можете запитати тренера про все це.

Також говорили, що мої стосунки з клубом погані, що теж не відповідає дійсності, адже я часто спілкуюся з людьми з клубу, з керівництвом та іншими. Я б сказав, що мої стосунки з клубом дуже хороші".

Нагадаємо, що Френкі зазнав важкої травми коліна, внаслідок якої вибув з футболу мінімум на 5 місяців.

У сезоні-2025/26 де Йонг провів 25 матчів на клубному рівні, у яких забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

Також поїхав разом зі збірною Нідерландів на чемпіонат світу-2026, де вилетів у 1/16 фіналу від Марокко (1:1 (пен. 2:3))

Барселона Френкі де Йонг

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