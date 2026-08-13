Манчестер Сіті відхилив покращену пропозицію Барселони по Родрі

Барселона отримала чергову відмову від Манчестер Сіті щодо трансферу опорного півзахисника Родрі.

Про це повідомляє The Times.

Іспанський гранд запропонував за 30-річного футболіста 60 мільйонів євро плюс 6 мільйонів у вигляді бонусів. Однак такий запит не задовольнив "містян".

У МанСіті вимагають за чемпіона світу-2026 близько 82-х мільйонів євро.

Нагадаємо, що перша пропозиція "блаугранас" у розмірі 45 мільйонів євро була відхилена керівництвом англійського колективу. Попри це, у каталонському клубі позитивно налаштовані щодо можливого трансферу Родрі.

Раніше повідомлялося, що Сіті вимагає за одного зі своїх лідерів 75 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів.

Також була інформація, що іспанець погодив умови особистої угоди з каталонцями до 2030 року. Зарплата іспанця становитиме близько 15 мільйонів євро за сезон.

Чинний контракт Родрі з англійським клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Цікаво, що раніше він заявляв, що зацікавлений у своєму переїзді у мадридський Реал, допоки у боротьбу серйозно не втрутилася Барселона.

Додамо, що у футболці Манчестер Сіті іспанський півзахисник провів 298 матчів (із липня 2019-го), у яких відзначився 28 голами та 32 асистами. Разом із Сіті завоював 13 титулів.