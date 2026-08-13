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Манчестер Сіті відхилив покращену пропозицію Барселони по Родрі

Софія Кулай — 13 серпня 2026, 12:23
Манчестер Сіті відхилив покращену пропозицію Барселони по Родрі
Родрі
Getty Images

Барселона отримала чергову відмову від Манчестер Сіті щодо трансферу опорного півзахисника Родрі.

Про це повідомляє The Times.

Іспанський гранд запропонував за 30-річного футболіста 60 мільйонів євро плюс 6 мільйонів у вигляді бонусів. Однак такий запит не задовольнив "містян".

У МанСіті вимагають за чемпіона світу-2026 близько 82-х мільйонів євро.

Нагадаємо, що перша пропозиція "блаугранас" у розмірі 45 мільйонів євро була відхилена керівництвом англійського колективу. Попри це, у каталонському клубі позитивно налаштовані щодо можливого трансферу Родрі.

Раніше повідомлялося, що Сіті вимагає за одного зі своїх лідерів 75 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів.

Також була інформація, що іспанець погодив умови особистої угоди з каталонцями до 2030 року. Зарплата іспанця становитиме близько 15 мільйонів євро за сезон.

Чинний контракт Родрі з англійським клубом розрахований до кінця червня 2027 року. Цікаво, що раніше він заявляв, що зацікавлений у своєму переїзді у мадридський Реал, допоки у боротьбу серйозно не втрутилася Барселона.

Додамо, що у футболці Манчестер Сіті іспанський півзахисник провів 298 матчів (із липня 2019-го), у яких відзначився 28 голами та 32 асистами. Разом із Сіті завоював 13 титулів.

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