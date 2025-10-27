Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Родрі відновив тренування з Манчестер Сіті

Олександр Булава — 27 жовтня 2025, 23:13
Родрі відновив тренування з Манчестер Сіті
Родрі
Манчестер Сіті

Лідер півзахисту Манчестер Сіті Родрі повернувся до тренувань у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець відновився після травми підколінного сухожилля. Він пропустив останні три матчі команди — проти Евертона (2:0), Вільярреала (2:0) та Астон Вілли (0:1).

У цьому сезоні хавбек відіграв шість матчів за Манчестер Сіті, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, лише наприкінці травня Родрі повернувся в гру після розриву хрестоподібних зв’язок коліна. Цього сезону футболіст пропустив матч з Бернлі – також через проблеми з коліном.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті планує придбати півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона наступного літа.

Манчестер Сіті Родрі

Манчестер Сіті

Гвардіола після поразки від Астон Вілли: Ми маємо скоротити відрив і ставати кращими
Евертон з Миколенком програв Тоттенгему, Манчестер Сіті несподівано поступився Астон Віллі в 9-му турі АПЛ
Лідер Ман Сіті поповнив колекцію суперкарів новим Lamborghini за 250 тисяч фунтів
Барселона переїхала Олімпіакос, ПСВ забив 6 голів Наполі, перемога ПСЖ та поразка Бенфіки у 3 турі Ліги чемпіонів
Син колишнього тренера Манчестер Сіті загинув унаслідок ДТП на тракторі

Останні новини