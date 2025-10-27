Родрі відновив тренування з Манчестер Сіті

Лідер півзахисту Манчестер Сіті Родрі повернувся до тренувань у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець відновився після травми підколінного сухожилля. Він пропустив останні три матчі команди — проти Евертона (2:0), Вільярреала (2:0) та Астон Вілли (0:1).

У цьому сезоні хавбек відіграв шість матчів за Манчестер Сіті, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, лише наприкінці травня Родрі повернувся в гру після розриву хрестоподібних зв’язок коліна. Цього сезону футболіст пропустив матч з Бернлі – також через проблеми з коліном.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті планує придбати півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона наступного літа.