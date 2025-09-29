Знову травма коліна, – Гвардіола розкрив деталі відсутності Родрі в матчі АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розкрив деталі відсутності іспанського півзахисника команди Родрі в матчі проти Бернлі в 6 турі АПЛ.

За словами іспанського фахівця його земляк знову зазнав травми коліна.

"На тренуванні Родрі сказав: "Я не можу грати. У мене сильно болить коліно, я не можу грати". А я відповів: "Ти не можеш грати? Тоді не грай. Гратиме інший". Це те саме коліно, яке він травмував раніше", – сказав Гвардіола.

"Rodri, yesterday in training, he said 'I'm not able to play."



Pep Guardiola confirms the midfielder is having issues with the same knee he injured last season

Нагадаємо, лише наприкінці травня Родрі повернувся в гру після розриву хрестоподібних зв’язок коліна. З того часу він взяв участь у 10 матчах за "містян" у всіх турнірах, відзначившись у них 1 асистом.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті готовий запропонувати хавбеку новий контракт.