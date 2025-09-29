Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Знову травма коліна, – Гвардіола розкрив деталі відсутності Родрі в матчі АПЛ

Станіслав Лисак — 29 вересня 2025, 10:41
Знову травма коліна, – Гвардіола розкрив деталі відсутності Родрі в матчі АПЛ
Родрі
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розкрив деталі відсутності іспанського півзахисника команди Родрі в матчі проти Бернлі в 6 турі АПЛ.

За словами іспанського фахівця його земляк знову зазнав травми коліна.

"На тренуванні Родрі сказав: "Я не можу грати. У мене сильно болить коліно, я не можу грати". А я відповів: "Ти не можеш грати? Тоді не грай. Гратиме інший". Це те саме коліно, яке він травмував раніше", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, лише наприкінці травня Родрі повернувся в гру після розриву хрестоподібних зв’язок коліна. З того часу він взяв участь у 10 матчах за "містян" у всіх турнірах, відзначившись у них 1 асистом.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті готовий запропонувати хавбеку новий контракт.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Родрі

Манчестер Сіті

Зірка збірної Португалії може продовжити карʼєру в Саудівській Аравії
АПЛ. Брентфорд з асистом Ярмолюка переграв МЮ, Ліверпуль програв Крістал Пелес, Ноттінгем із Зінченком поступився Сандерленду
Ярмолюк проти "червоних дияволів", Зінченко проти "чорних котів" у 6 турі АПЛ
Манчестер Сіті продовжив контракт з 20-річним вихованцем
Манчестер Сіті близький до продовження контракту з бразильським вінгером

Останні новини