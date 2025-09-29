Знову травма коліна, – Гвардіола розкрив деталі відсутності Родрі в матчі АПЛ
Родрі
Getty Images
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розкрив деталі відсутності іспанського півзахисника команди Родрі в матчі проти Бернлі в 6 турі АПЛ.
За словами іспанського фахівця його земляк знову зазнав травми коліна.
"На тренуванні Родрі сказав: "Я не можу грати. У мене сильно болить коліно, я не можу грати". А я відповів: "Ти не можеш грати? Тоді не грай. Гратиме інший". Це те саме коліно, яке він травмував раніше", – сказав Гвардіола.
Нагадаємо, лише наприкінці травня Родрі повернувся в гру після розриву хрестоподібних зв’язок коліна. З того часу він взяв участь у 10 матчах за "містян" у всіх турнірах, відзначившись у них 1 асистом.
Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті готовий запропонувати хавбеку новий контракт.