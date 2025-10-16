Манчестер Сіті може викласти 75 млн фунтів за хавбека Ноттінгема

Манчестер Сіті готує 75 млн фунтів за Андерсона, однак Челсі також полює на гравця.

Про це повідомляє Daily Express.

Манчестер Сіті планує придбати півзахисника Ноттінгем Форест Елліота Андерсона наступного літа.

"Містяни" готові заплатити за 22-річного англійця близько 75 млн фунтів, але серйозну конкуренцію складе Челсі, який також претендує на гравця.У сезоні 2025/26 Андерсон у складі Ноттінгем Форест провів 9 матчів та віддав 1 асист.

Вихованець Ньюкасла, дебютував за основну команду у 2020 році. У 2022 році грав в оренді за Бристоль Роверс, де став одним із лідерів (21 матч, 8 голів, 5 асистів). У 2024 році перейшов у Ноттінгем Форест, де закріпився в основі.

Раніше новачок Манчестер Сіті Доннарумма розповів, як почувається у клубі.