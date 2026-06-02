Після чемпіонату світу – подивимося: капітан збірної Іспанії відреагував на розмови про перехід у Реал

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі висловився про можливий трансфер у мадридський Реал.

Його слова передає ESPN.

Іспанець відреагував на інсайди, за якими він може стати гравцем "вершкових" уже в літнє трансферне вікно. Футболіст заявив, що наразі сфокусований на ЧС-2026, при цьому не спростував чутки.

"Ми тут, щоб поговорити про чемпіонат світу. Щодо мого майбутнього, то я почекаю, поки завершиться турнір. Слова кандидата у президента Реала Енріке Рікельме про те, що я гравець, який має грати за клуб? Це нормально. Це частина футболу, коли імена гравців пов'язують з тими чи іншими клубами. Я зосереджений. Я – капітан національної збірної. Моя відповідальність – прийняти це. Я лідер у команді, і моє єдине завдання – допомогти Іспанії виграти цей Мундіаль... Я не буду витрачати час на все це зараз, а після чемпіонату світу – подивимося", – сказав Родрі.

Раніше 29-річний півзахисник заявляв, що "не можна відмовляти найкращим клубам світу", коли його спитали про потенційний трансфер в Реал. Контракт гравця з "містянами" розрахований до завершення сезону-2026/27.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Родрі провів 33 матчі на клубному рівні, у яких забив два голи. Після її завершення команду залишає Жузеп Гвардіола, а також на правах вільних агентів йдуть Бернарду Сілва та Джон Стоунс.