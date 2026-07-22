Лунін пропустив тренування Реала: відома причина

Український голкіпер Андрій Лунін пропустив тренування мадридського Реала перед товариською грою проти Алькоркона.

Про це інформує журналістка COPE Аранча Родрігес.

У 27-річного воротаря збірної України діагностовано незначне м'язове перенапруження. Через це він тренувався за індивідуальною програмою.

Очікується, що ця невелика травма не завадить Луніну зіграти у товариському матчі, який запланований на п'ятницю, 24 липня, на клубній базі.

У міжсезонні команда Жозе Моурінью проведе ряд спарингів проти Леганеса (28 липня), Фіорентини (1 серпня) та Депортиво (12 серпня).

Також новий головний наставник "вершкових" визначився із футболістами, яких він не бачить у своєму стилі гри. Серед них не було прізвища Луніна, який виступає за іспанський гранд із літа 2018-го (з перервами на оренди).

У футболці Реала український воротар вже провів 74 матчі, у яких пропустив 91 гол та відіграв 23 "сухі" поєдинки. Разом із командою завоював 11 трофеїв.

У минулому сезоні-2025/26 Лунін взяв участь у 12 іграх мадридського колективу (21 пропущений м'яч та 1 гра на нуль). Його чинний контракт із Реалом розрахований до кінця червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що мадридський клуб готовий розглянути будь-які пропозиції щодо центрального захисника Рауля Асенсіо.