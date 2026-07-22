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Чистка в обороні: Реал може позбутися перспективного захисника

Софія Кулай — 22 липня 2026, 10:18
Чистка в обороні: Реал може позбутися перспективного захисника
Рауль Асенсіо
Getty Images

Центральний захисник Рауль Асенсіо може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно 2026.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Зазначається, що мадридський Реал готовий розглянути усі можливі пропозиції від інших клубів щодо 23-річного центрбека. Мова може йти, як про повноцінний трансфер, так і про оренду.

Чинний контракт Асенсіо з "Королівським клубом" розрахований до кінця червня 2031-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Рауль доєднався до першої команди "вершкових" у липні 2024-го. Відтоді провів за основу 80 ігор (2 голи та 3 асисти).

Раніше повідомлялося, що новий головний тренер Реала Жозе Моурінью склав список гравців, яких він не бачить у своїй команді. Серед них було якраз прізвище Асенсіо.

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