Манчестер Сіті запропонував новий контракт найкращому гравцю ЧС-2026, на якого полює Реал

Манчестер Сіті хоче зберегти у своєму складі іспанського хавбека Родрі.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, керівництво клубу вже запропонувало гравцю новий контракт, однак його деталі не розголошуються. Чинна угода Роді з "містянами" чинна до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що півзахисником цікавиться мадридський Реал. Водночас сам іспанський футболіст заявив, що визначиться зі своїм майбутнім після завершення ЧС-2026.

Нагадаємо, Родрі було визнано найкращим гравцем світової першості, яка завершилася в США, Канаді та Мексиці. У фінал турніру збірна Іспанії перемогла команду Аргентини.

У сезоні-2025/26 на клубному рівні Родрі провів 33 матчі, у яких забив 2 голи.