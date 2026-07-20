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Манчестер Сіті запропонував новий контракт найкращому гравцю ЧС-2026, на якого полює Реал

Олексій Мурзак — 20 липня 2026, 20:53
Манчестер Сіті запропонував новий контракт найкращому гравцю ЧС-2026, на якого полює Реал
Родрі
Getty Images

Манчестер Сіті хоче зберегти у своєму складі іспанського хавбека Родрі.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, керівництво клубу вже запропонувало гравцю новий контракт, однак його деталі не розголошуються. Чинна угода Роді з "містянами" чинна до літа 2027 року.

Раніше повідомлялося, що півзахисником цікавиться мадридський Реал. Водночас сам іспанський футболіст заявив, що визначиться зі своїм майбутнім після завершення ЧС-2026.

Нагадаємо, Родрі було визнано найкращим гравцем світової першості, яка завершилася в США, Канаді та Мексиці. У фінал турніру збірна Іспанії перемогла команду Аргентини.

У сезоні-2025/26 на клубному рівні Родрі провів 33 матчі, у яких забив 2 голи.

Манчестер Сіті Реал Мадрид Родрі

Родрі

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