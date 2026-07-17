Баварія ухвалила рішення щодо Оліcе на тлі інтересу Реала

Керівництво мюнхенської Баварії не розглядає можливість продажу вінгера Майкла Олісе, попри інтерес мадридського Реала.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

У німецькому клубі вкотре обговорили ситуацію навколо футболіста. Усі особи, які ухвалюють рішення, включно з почесним президентом Улі Генессом, одностайно підтримали позицію: Олісе не продається.

Наразі жодних запитів на трансфер від гравця чи його представників клуб не отримував. Також президент Реала Флорентіно Перес запевнив мюнхенський клуб, що цього трансферного вікна мадридці не планують робити кроків для підписання вінгера.

У Мюнхені розуміють, що в майбутньому перехід до Реала може зацікавити самого гравця, однак наразі клуб повністю розраховує на нього. Контракт француза діє до літа 2029 року та не містить клаусули про достроковий викуп.

Більше того, Баварія вже готує нову угоду для Олісе та готова зробити його одним із трьох найбільш високооплачуваних футболістів команди.

Нагадаємо, що Олісе виступає у Мюнхені з літа 2024-го, провівши у футболці Баварії 107 матчів (42 голи та 54 асисти). Майкл із німецьким клубом завоював вже чотири трофеї.

Раніше повідомлялося, що зірковий форвард Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн може продовжити кар'єру в саудівській Аравії.