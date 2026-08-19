Ми підписали найкращого у світі гравця на позиції "шістки": Флік оцінив трансфер Родрі

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про трансфер опорного півзахисника з Манчестер Сіті Родрі.

Його цитує Фабріціо Романо.

Наставник "блаугранас" лаконічно відреагував на підписання, назвавши іспанського футболіста "найкращим гравцем у світі на позиції шістки".

"З Родрі ми підписали найкращого у світі гравця на позиції "шістки". Він може дуже нам допомогти. Це фантастично, що він тепер із нами", – заявив Флік.

Нагадаємо, 18 серпня каталонський клуб оголосив про підписання Родрі. Контракт розрахований на 4 роки, а сума трансферу склала 60 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусів.

У футболці Манчестер Сіті іспанський півзахисник провів 298 матчів (із липня 2019-го), у яких відзначився 28 голами та 32 асистами. Разом із Сіті завоював 13 титулів.

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