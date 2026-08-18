Родрі: Барселона була моїм першим вибором

Опорний півзахисник збірної Іспанії Родрі прокоментував свій перехід у Барселону.

Слова хавбека наводить пресслужба каталонців.

"У мене були інші варіанти продовження кар'єри, проте Барселона була моїм першим вибором. Я довів це до всіх, хто був залучений до трансферу. Я абсолютно здоровий і готовий грати. Операція не була серйозною. Сподіваюсь, що зможу тренуватися завтра. Я буду в розпорядженні Гансі Фліка тоді, коли він вирішить, що я уже готовий", – заявив іспанець.

Нагадаємо, 18 серпня Барселона оголосила про підписання Родрі. Контракт розрахований на чотири роки, сума трансферу – 60 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусів.

30-річний іспанець виступав у складі Манчестер Сіті з липня 2019 року. Він провів за "містян" 298 матчів, вигравши з ними 13 трофеїв, серед яких – Ліга чемпіонів 2023 року.

В 2024 році Родрі став володарем Золотого м'яча, а в 2026-му виграв чемпіонат світу зі збірною Іспанії та був визнаний найкращим гравцем турніру.