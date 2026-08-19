Астон Вілла отримала пропозицію щодо трансферу форварда збірної Англії

Аль-Хілаль надіслав офіційну пропозицію Астон Віллі щодо потенційного трансферу форварда збірної Англії Оллі Воткінса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією авторитетного інсайдера, саудівський клуб запропонував за 30-річного нападника 45 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

"Леви" вже відхилили дві пропозиції "блакитної хвилі", але вони не були офіційними. Сам футболіст не проти продовжити свої виступи у Саудівській Аравії, але фінальне рішення буде за англійським колективом.

Раніше повідомлялося, що "віллани" прагнуть зберегти у своєму складі Воткінса щонайменше до кінця поточного сезону-2026/27, адже Оллі входить у плани головного тренера команди Унаї Емері.

Чинний контракт англійського форварда з Астон Віллою розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що футболіст виступає за "левів" із вересня 2020-го, коли перебрався із Брентфорда. Від моменту переходу провів за "віллан" 278 ігор (108 голів та 47 асистів).