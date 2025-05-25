Дідусь та онук на місці: донька Суркіса опублікувала миле родинне фото із кубком УПЛ

Донька президента Динамо Ігоря Суркіса поділилася у соцмережах милим родинним фото із кубком УПЛ.

Напередодні "біло-сині" завершили сезон-2024/25, зігравши внічию із Колосом (1:1).

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У соцмережах Яна показала спільний знімок зі своїм коханим Крістіаном Біловаром, своїм батьком та сином Олександром.

Родина зробила спільну фотографію на полі разом із головним трофеєм в українському футболі.

Зазначимо, що Динамо під керівництвом Олександра Шовковського завершило поточну кампанію без жодної поразки.

За 30 турів УПЛ кияни здобули 20 перемог та 10 поєдинків зіграли внічию. Загалом таке досягнення підкорилося "біло-синім" лише вчетверте в історії.