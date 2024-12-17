Донька Суркіса народила від футболіста Динамо: клуб привітав пару у соцмережах

У родині захисника київського Динамо Крістіана Біловара та його дружини Яни Суркіс сталося поповнення – у пари народився син. Радісна звістка з'явилася на офіційних сторінках клубу, який не забув привітати молодих батьків.

Примітно, що новонароджений син отримав ім'я Олександр. Для Яни, доньки президента клубу Ігоря Суркіса, це стало особливим подарунком, адже хлопчик народився саме в день її народження.

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Динамо зробило у соцмережах відповідний пост, також передавши вітання своєму президенту Ігорю Суркісу, який вперше став дідусем.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 23-річного захисника киян 10 матчів у межах УПЛ.

Контракт футболіста з "біло-синіми" розрахований до кінця 2025 року.