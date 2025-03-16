Гравця Динамо та доньку Суркіса переплутали з мільярдерами під час відпочинку в Монако

Захисник Динамо Крістіан Біловар та його кохана Яна Суркіс зараз знаходяться на відпочинку в Монако. Про це стало відомо із соцмереж, однак не зі сторінок пари.

В Тіктоці є акаунт, який показує розкішне життя багатіїв, що приїжджають у Монако. Біловар та Суркіс стали "зірками" нового ролика.

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У соцмережах парі приписали статус "мільярдерів" через те, що вони приїхали на Ламборгіні Урус і припаркувалися біля елітного готелю.

Користувачі з України миттєво впізнали співвітчизників, наголосивши, що це не мільярдери, а лише донька президента Динамо Ігоря Суркіса разом із футболістом київського клубу.

Нагадаємо, 17 грудня пара оголосила про народження дитини. Хлопчика назвали Олександром.

Пізніше Яна Суркіс показала у соцмережах миле фото дідуся з онуком, яке зібрало багато лайків.