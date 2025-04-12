Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Родина Вірца визначила пріоритетний клуб для гравця

Олександр Булава — 12 квітня 2025, 08:36
Родина Вірца визначила пріоритетний клуб для гравця
Флоріан Вірц
Instagram Флоріана Вірца

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц може змінити клуб влітку.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Гравець може перейти у Баварією вже цього літа. Генеральний директор клубу Карл-Гайнц Румменігге та почесний президент клубу Улі Генесс є рушійними силами цього трансферу.

Наразі вже відбулось декілька зустрічей з представниками хавбека. Попри інтерес Манчестер Сіті родина Флоріана схиляється до переходу саме в Баварію.

Леверкузен впевнений, що зможе зберегти Вірца у команді принаймні до літа 2026 року. Його контракт чинний до 30 червня 2027-го і сторони поки не домовилися про його продовження.

У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 39 матчах, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами. Футболіст не грає протягом місяця через пошкодження зв'язок коліна.

Раніше повідомлялось, що "червоні" запропонували Лерою Сане новий контракт, але із суттєвими змінами.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Футбольні трансфери Баєр Леверкузен Флоріан Вірц

Флоріан Вірц

Манчестер Сіті лідирує в гонці за молодою зіркою, яка замінить Де Брейне
Баєр близький до продовження контракту з головною зіркою команди
Баварія має намір підсилити атаку в літнє трансферне вікно
Троє лідерів Баєра отримали травми
Баварія готова викласти 140 млн євро за півзахисника Баєра

Останні новини