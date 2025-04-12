Родина Вірца визначила пріоритетний клуб для гравця

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц може змінити клуб влітку.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Гравець може перейти у Баварією вже цього літа. Генеральний директор клубу Карл-Гайнц Румменігге та почесний президент клубу Улі Генесс є рушійними силами цього трансферу.

Наразі вже відбулось декілька зустрічей з представниками хавбека. Попри інтерес Манчестер Сіті родина Флоріана схиляється до переходу саме в Баварію.

Леверкузен впевнений, що зможе зберегти Вірца у команді принаймні до літа 2026 року. Його контракт чинний до 30 червня 2027-го і сторони поки не домовилися про його продовження.

У нинішньому сезоні Флоріан зіграв у 39 матчах, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами. Футболіст не грає протягом місяця через пошкодження зв'язок коліна.

Раніше повідомлялось, що "червоні" запропонували Лерою Сане новий контракт, але із суттєвими змінами.