Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті лідирує в гонці за молодою зіркою, яка замінить Де Брейне

Олексій Погорелов — 7 квітня 2025, 17:10
Флоріан Вірц
Флоріан Вірц
IMAGO

Манчестер Сіті вважається головним фаворитом на придбання хавбека Баєра Флоріана Вірца.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Згідно з джерелом, "містяни" готові викласти цього літа за 21-річного німця 100 мільйонів фунтів, що має задовільнити фінансові апетити "фармацевтів". Вірц розглядається англійцями як ідеальна заміна Кевіну Де Брейне, який цього літа залишить клуб у статусі вільного агента.

Колектив з Леверкузена навряд чи захоче посилювати свого головного суперника в особі Баварії, а тому продаж футболіста за кордон буде пріоритетним варіантом.

Очікується, що важливу роль у переконанні Вірца переїхати на "Етіхад" зіграє головний тренер Ман Сіті Жузеп Гвардіола – іспанець залишається топ-фактором для гравців у таких питаннях.

У нинішньому сезоні Флоріан Вірц зіграв у 39 матчах, у яких відзначився 15 голами та 13 асистами. Футболіст не грає протягом місяця через пошкодження зв'язок коліна.

Раніше стало відомо, що клуб АПЛ звільнив колишнього тренера Артема Довбика через виліт в Чемпіоншип.

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Кевін Де Брейне Манчестер Сіті Баєр Леверкузен Флоріан Вірц

Баєр Леверкузен

Вердер спокійно переміг Айнтрахт, Баєр насилу обіграв аутсайдера Бундесліги
Вони були краще за нас, – Алонсо висловився про виліт Баєра з Кубку Німеччини
Фіналіст із третьої ліги! Армінія сенсаційно здолала Баєр у півфіналі Кубку Німеччини
Рома цікавиться найдорожчим англійським гравцем у історії
Перевершить Голанда: Кварцяний – про 17-річного українського нападника

Останні новини