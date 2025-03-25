Баєр близький до продовження контракту з головною зіркою команди
Леверкузенський Баєр близький до продовження контракту з лідером команди Флоріаном Вірцом. Остаточне рішення 21-річного хавбека збірної Німеччини очікується найближчим часом.
Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, нова угода буде розрахована до літа 2028 року, чинний контракт діє до 2027 року. В угоді буде прописана клаусула, яка набере чинності влітку 2026 року.
При цьому, Баєр готовий вести переговори щодо можливого трансферу Вірца і цього року, проте вимагатиме від потенційних покупців 120 – 130 мільйонів євро плюс бонуси.
У поточному сезоні на рахунку атакувального хавбека 15 голів і 13 асистів у 39 матчах за Баєр у всіх турнірах.
Минулого тижня повідомлялося про те, що через тиждень Баєр втратив до кінця сезону захисника Маріо Ермосо.