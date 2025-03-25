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Баєр близький до продовження контракту з головною зіркою команди

Олег Дідух — 25 березня 2025, 14:15
Баєр близький до продовження контракту з головною зіркою команди
Флоріан Вірц
Getty Images

Леверкузенський Баєр близький до продовження контракту з лідером команди Флоріаном Вірцом. Остаточне рішення 21-річного хавбека збірної Німеччини очікується найближчим часом.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, нова угода буде розрахована до літа 2028 року, чинний контракт діє до 2027 року. В угоді буде прописана клаусула, яка набере чинності влітку 2026 року.

При цьому, Баєр готовий вести переговори щодо можливого трансферу Вірца і цього року, проте вимагатиме від потенційних покупців 120 – 130 мільйонів євро плюс бонуси.

У поточному сезоні на рахунку атакувального хавбека 15 голів і 13 асистів у 39 матчах за Баєр у всіх турнірах.

Минулого тижня повідомлялося про те, що через тиждень Баєр втратив до кінця сезону захисника Маріо Ермосо.

Баєр Леверкузен Флоріан Вірц

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