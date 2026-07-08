Мессі: Аргентина ніколи не здається і бореться до самого кінця

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі оцінив вольову перемогу над Єгиптом (3:2) у 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року.

Його слова передає TyC Sports.

Мессі став ключовою фігурою у перемозі Аргентини. На 79-й хвилині зустрічі за рахунку 0:2 він віддав результативну передачу на Крістіана Ромеро, а за 4 хвилини сам відзначився голом.

"Я дуже щасливий через вихід до чвертьфіналу і через те, як ми це зробили. Після рахунку 0:2 було дуже складно. Дуже емоційно було зуміти перевернути гру. Ми знову дуже багато страждали, але це чемпіонат світу. Усі матчі проходять однаково. Все дуже близько. Я дуже щасливий.

Нелегко відігратися після 0:2… Але, як я завжди кажу, ця команда ніколи не здається і бореться до самого кінця. Нам пощастило швидко забити гол Куті (Ромеро), у нас ще залишався час, і ми перевернули гру в основний час. Те, що зробила ця команда сьогодні, – це божевілля. Я дуже щасливий і радий, що люди можуть і далі насолоджуватися цим. Сподіваюся, ми продовжимо", – розповів Мессі.